Президент России Владимир Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на острове Коневец в Ладожском озере. Об этом сообщает пресс-релиз «Роснефти», полученный редакцией «Лента.ру». Компания оказывает финансовую поддержку восстановления обители.

Глава государства ознакомился с ходом масштабных работ по реставрации монастырского комплекса и принял участие в освещении монастырских колоколов. Проект по восстановлению одного из старейших православных памятников России был разработан по поручению Владимира Путина в 2016 году, после того, как президент впервые побывал на острове Коневец.

Реставрация, финансирование которой взяла на себя «Роснефть», включает комплекс ремонтных работ всех построек, воссоздание убранства и исторического облика обители. В паланх также строительство объектов транспортной, энергетической, хозяйственно-бытовой инфраструктуры. Монастырь станет еще одним духовным центром православной России.

К июлю 2017 года для звонницы Коневского монастыря в Воронеже были отлиты колокола общей массой 14 тонн. При восстановлении утраченных колоколов реставраторы основывались на изучении архивных данных и результатах натурных исследований, к которым были привлечены звонари Московского Кремля и Храма Христа Спасителя.

Согласно плану реставрации, в 2018 году на острове будет построен современный причал с возможностью приема круизных судов. Сейчас регулярное транспортное сообщение с материком обеспечивают комфортабельный паром «Святой князь Владимир», два судна на воздушной подушке и катер «Святой Арсений».

Кроме того, на острове будут открыты пожарный пост и стационарный медицинский пункт. С материка по дну Ладожского озера проложат высоковольтный кабель для обеспечения острова электроэнергией.

На материке для паломников и туристов будет построен многофункциональный комплекс «Владимировский» с развитой инфраструктурой, который будет включать гостиницу, АЗС, глубоководный причал, а также плавучую станцию для бункеровки судов.