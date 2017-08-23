Воробьев принял участие в совещании по восстановлению храмов Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием провел III заседание Попечительского совета благотворительного Фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, находящихся на территории региона. Об этом в среду, 23 августа, сообщает сайт правительства Московской области.

Мероприятие состоялось в Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре.

На заседании также присутствовали зампредседателя правительства Мособалсти, руководитель администрации региона Михаил Кузнецов, епископ Серпуховской Роман, председатель управляющего совета фонда протоиерей Михаил Егоров, председатель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению протоиерей Димитрий Оловянников, директор фонда протоиерей Константин Островский, секретарь попечительского совета и член управляющего совета фонда священник Василий Лосев.

«У нас действует около 1,5 тысяч храмов, однако около 250 из них находятся в плачевном состоянии. Наша задача — их восстановить, сделать так, чтобы приходы наполнились людьми, детьми», — приводятся в сообщении слова Воробьева.

Отмечается, что в ходе совещания были подведены итоги восстановительных работ культовых сооружений за 2015-2017 годы. Это храмы Вознесения Господня в городском округе Озеры, пророка Илии в городском округе Коломна, Воскресения Словущего в Рузском городском округе, а также колокольня храма святого великомученика Димитрия Солунского в Воскресенском районе.

С 2015 года управляющим и экспертным советом благотворительного фонда было рассмотрено 48 заявок от приходов и монастырей Московской епархии, в работу принято 45 обращений по 23 храмам, уточняется в материале. Сейчас в работе благотворительного фонда находятся 18 храмов.

Отец Михаил добавил, что одним из знаковых объектов, который подлежит реновации в настоящее время — Никитский монастырь в городском округе Кашира. «Это особый объект, поскольку восстанавливается не просто храм, а целый монастырский комплекс. Правительство Московской области принимает активное участие в его восстановлении. Мы надеемся, что в середине следующего года монастырь предстанет полностью обновленным», — сказал протоиерей Михаил Егоров.