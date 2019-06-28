Кузбасс застроят мини-парками

Парковые зоны отдыха впервые благоустроят в небольших поселках Кузбасса с населением от одной тысячи человек в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», передает ТАСС.

В Кемеровском районе будет построено три таких мини-парка, сообщил глава района Алексей Фомин. «Планируем в этом году по нацпроекту создать такие общественные пространства в поселках Кузбасский Берегового поселения, Новостройка Березовского поселения и Пригородный Ясногорского поселения», — уточнил он.

В поселке Кузбасском, где проживают 1,4 тысячи человек, строительство мини-парка площадью шесть тысяч квадратных метров уже началось. Там появятся аллеи для прогулок, скамейки и детские площадки.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии.

Нацпроект «Жилье и городская среда» состоит их четырех федеральных проектов — «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды». Он рассчитан до 2014 года. Общий объем финансирования из всех источников составляет более триллиона рублей.

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