Найдены способы «разогреть» экономику России

У правительства есть дополнительные меры, которые могут «разогреть» экономику России. В настоящее время они прорабатываются. Об этом заявил помощник президента России Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

«Предложения есть, предложения постоянно генерируются, конечно», — сообщил он. Белоусов добавил, что в настоящее время у премьер-министра России Дмитрия Медведева проводится цикл совещаний.

На них анализируется эффективность уже принятых мер по достижению национальных целей и возможности дополнительных мер. Конкретные инициативы помощник президента назвать отказался, заявив, что они находятся в проработке.

Медведев 19 июня на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в экономике и жилищном секторе заявил, что нацпроекты в перспективе повлияют на экономику страны, но нужно принять дополнительные меры, чтобы «разогреть» ее уже в текущем году.

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