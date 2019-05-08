Названа польза нацпроекта для экономики в 2019 году

Рост производительности труда в России составит 1,4 процента в 2019 году. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС. По его словам, это произойдет благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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«Его [нацпроекта] реализация позволит достичь намеченные на текущий год показатели по росту производительности труда — 1,4 процента в целом по экономике», — сообщил Силуанов. Он напомнил, что 2019-й — первый год реализации проекта.

Главная задача нацпроекта — добиться ежегодного роста производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора. В 2019 году целевой показатель установлен на уровне 1,4 процента. К 2024 году его планируется довести до пяти процентов. Общее финансирование нацпроекта составит 52,1 миллиарда рублей.

Выполнение нацпроекта началось в конце 2018 года. Он включает три федеральных проекта: программу «Системных мер по повышению производительности труда», «Адресную поддержку повышения производительности труда на предприятиях» и «Поддержку занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Проект рассчитан до конца 2024 года. Его руководителем является министр экономического развития Максим Орешкин, а куратором — глава Минфина.

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