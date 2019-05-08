Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам

Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 8 мая.

«Это жесткое и персональное требование к правительству, к федеральным ведомствам, к региональным и муниципальным командам», — сказал он на заседании президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин раскритиковал бюрократический подход, при котором постоянно перекладывается ответственность. По его словам, одна задержка запускает цепную реакцию и в итоге вся работа буксует.

Президент подчеркнул, что любое отставание от графика впредь должно аргументироваться. По его словам, времени на раскачку уже не осталось, поставленные задачи должны выполняться.

В декабре прошлого года в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин объяснил целесообразность масштабных нацпроектов. По его словам, их реализация позволит России «войти в другую лигу по качеству экономики».

Программы национальных проектов были приняты и одобрены президентом России Владимиром Путиным 7 мая 2018 года. Они направлены на достижение экономического роста и повышение благополучия граждан. Срок реализации — до 2024 года.

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