Путин возложил на бизнес особую миссию

Президент России Владимир Путин убежден, что бизнес должен принять участие в реализации национальных проектов. Об этом глава государства рассказал в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС.

Бизнес и российские предприниматели, по словам президента, — это непосредственный и важнейший участник национальных проектов. «Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнерство», — заявил Путин участникам съезда РСПП.

Президент дал понять бизнесу, что национальные проекты станут точкой притяжения капиталов. Они помогут российскому бизнесу выйти на новый уровень и начать конкурировать с мировым бизнесом. Путин полагает, что участие в нацпроектах позволит России прогрессировать, создавать новые рабочие места, что в конечном итоге приведет к росту уровня жизни.

«Мы видим стремление ведущих российских компаний инвестировать в программы развития страны, активно, содержательно участвовать в реализации национальной повестки», — отметил президент. Путин рассказал, что на текущий момент заявлено около тысячи проектов, на которые уже разработаны 250 инвестиционных заявок на 12,1 триллиона рублей.

Эти средства, по словам президента, будут направлены на общественно важные проекты и направления, которые позволят российской экономике динамично развиваться. Путин пообещал бизнесу, что правила игры будут сохранены, а власти сделают все, чтобы снизить риски для инвесторов.

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