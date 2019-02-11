Объявлена стоимость главных российских мегапроектов

Стоимость реализации национальных проектов в рамках майского указа президента России составит 25,7 триллиона рублей. Их планируется потратить в течение шести

лет, следует из материалов на сайте правительства.

В документе говорится о 13 проектах. 12 из них отвечают за стратегические направления: демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жилье и городская среда, экология, автодороги, труд и занятость, цифровая экономика, малый и средний бизнес, а также международная кооперация и экспорт.

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Еще один проект — комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который обойдется в 6,35 триллиона рублей. Это самый дорогой из проектов, его параметры ранее неоднократно пересматривались. В частности, в конце января Минтранс увеличил стоимость части плана, отвечающей за железнодорожный транспорт, на 220 миллиардов рублей — до общих 1,47 триллиона.

Планируется, что 13,2 триллиона на реализацию нацпроектов будет выделено из федерального бюджета, еще 4,9 триллиона — из региональных бюджетов, 147,8 миллиарда — из государственных внебюджетных фондов. Остальное должны обеспечить частные инвесторы, в том числе в рамках прошлогодней договоренности с правительством.

Майский указ подписан президентом Владимиром Путиным после вступления в должность весной 2018 года. В нем указаны задачи на период до 2024 года, в том числе достижение экономического роста на среднемировом уровне и удвоение несырьевого экспорта.

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