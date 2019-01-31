На очередной мегапроект попросили еще больше денег

Министерство транспорта России увеличило общую стоимость федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит» в рамках масштабного плана модернизации магистральной инфраструктуры на 220 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на источники. Теперь его реализация обойдется в 1,47 триллиона рублей.

Дополнительные средства планируется получить из внебюджетных источников, а также из государственных внебюджетных фондов (Фонд национального благосостояния, Российский фонд прямых инвестиций, Резервный фонд правительства). Одновременно сократится бюджетное финансирование — на 14,6 миллиарда рублей.

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Пресс-служба Минфина сообщила, что причина сокращения бюджетных средств заключается в согласовании с показателями федерального бюджета на 2019-2021 годы. В первоначальном варианте проекта было указано, что он будет профинансирован в том числе за счет инвестпрограммы РЖД.

Проект предусматривает увеличение пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железной дороги (673 миллиарда рублей), развитие перевозки контейнеров по железной дороге с Дальнего Востока до западной границы России (202 миллиарда рублей) и обеспечение пропускной способности железнодорожных подходов к порту Тамань (12 миллиардов).

«Железнодорожный транспорт и транзит» является частью комплексного плана по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, общая стоимость которого оценивается в 6,3 триллиона рублей. В его рамках планируется строительство около 700 объектов за шесть лет, в том числе скоростной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань и платной автомагистрали «Меридиан», а также развитие региональных аэропортов.

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