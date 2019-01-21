Власти потратят триллион на очередной мегапроект

На развитие Северного морского пути (СМП) в 2019-2024 годах потребуется 905,6 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Росморречфлота.

Отмечается, что государство должно будет выделить на эти цели 305 миллиардов рублей, остальные 600,6 миллиарда придутся на внебюджетное финансирование.

Так, на мероприятия «Росатома», который назначен инфраструктурным оператором СМП, в ближайшие пять лет потребуется 173,7 миллиарда рублей, на мероприятия Росморречфлота — 226,5 миллиарда рублей.

Также в 235,9 миллиарда обойдется соединение Северной и Свердловской железных дорог и обеспечение выхода транспортной системы к СМП. Еще 169,6 миллиарда рублей уйдут на мероприятия из федеральной программы «Морские порты».

План Росморречфлота предусматривает увеличение грузопотока к 2024 году до 81,9 миллиона тонн. Однако достижение этого показателя не раз ставилось под вопрос, отмечает «Коммерсантъ». Так, связанные с проектом министерства и ведомства в своих прогнозах указывали более реалистичные цифры — 52-76 миллионов тонн.

Северный морской путь — судоходный маршрут, который проходит вдоль берегов России по морям Северного Ледовитого океана.

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