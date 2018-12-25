Еще один мегапроект признали бессмысленным

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань может оказаться нерентабельным, рассказал министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

«Я скептически отношусь. Вопрос: будет ли здесь экономика?» — сказал Силуанов. По его словам, подобные масштабные транспортные проекты могут окупиться только «там, где большое скопление народа, где люди будут перемещаться».

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«Между Москвой и Питером — я еще понимаю. Даже есть оценки специалистов, где такие проекты могут быть выгодны и могут окупать текущее содержание. Но поскольку между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростной поезд», — отметил Силуанов.

Окупаемости, по его мнению, не получится достичь даже за счет продления магистрали до Китая, как это предполагалось изначально. Более рентабельной будет перевозка грузов по морю или по воздуху.

Проект ВСМ Москва — Казань был разработан в 2013 году. Предполагалось, что общий объем инвестиций составит примерно триллион рублей (в дальнейшем сумма выросла до 1,65 триллиона), а строительство займет несколько лет. Однако по состоянию на 2018 год проект так и не начали реализовывать.

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