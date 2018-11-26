Названа стоимость мегапроекта на БАМе

Постройка нового Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМе) обойдется в 260,79 миллиарда рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», такие расчеты приводятся в анализе проекта, выполненного Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ).

Анализ проводился по заказу АО «РЖД». По оценке ИЭРТ, стоимость строительства тоннеля составляет порядка 190 миллиардов рублей без НДС. Сумма в 260,79 миллиарда рублей получилась с учетом дефляторов и индексов цен производителей до 2024 года.

Летом источники оценивали стоимость проекта в 100 миллиардов рублей. Отмечается, что это единственный крупный проект на БАМе, которому удалось привлечь частного инвестора. В конце августа «Сибирский антрацит» уведомил РЖД о своей готовности принять участие в стройке.

Тоннель — одно из самых узких мест на БАМе. Его пропускная способность составляет 16 пар поездов в сутки, или 16 миллионов тонн. В связи с ростом грузопотока на восток в августе был поднят вопрос строительства нового Северомуйского тоннеля. Работы могут занять не менее 10 лет. Предполагается, что тоннель позволит пропускать из расчета дополнительно 34 пары поездов в сутки.

Строительство тоннеля оказалось наиболее рациональным вариантом увеличения пропускной способности магистрали. Инвестиции в расширение грузопотоков по участку БАМа Тайшет — Комсомольск составят 950,2 миллиарда рублей, по Транссибу — 1103,1 миллиарда рублей.

БАМ является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Проходит по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Постановление «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги» вышло в 1932 году. В 1989 году подписан акт о приемке в постоянную эксплуатацию последних перегонов БАМ.

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