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Компании из списка помощника Путина раскошелятся на триллионы

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Андрей Белоусов

Компании из списка помощника президента России Андрея Белоусова представили на встрече рабочей группы в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) инвестпроекты на шесть триллионов рублей, сообщает ТАСС.

Как отметил помощник Владимира Путина, правительство рассматривает разные виды поддержки для компаний, инвестирующих в проекты, объявленные государством приоритетными. Стоит отметить, что совокупная стоимость инвестпроектов значительно превосходит изначально заявленный размер вклада, который должен был сделать бизнес.

«Это не означает, что все эти проекты пройдут фильтр, и все будут поддержаны в рамках тех процедур, о которых мы говорим, но тем не менее это факт. И этот мультипликатор — 6 триллионов за 500 миллиардов рублей — по-моему, неплохой», — сказал он.

Как уточнил Белоусов, работа по отбору проектов только начинается и продлится несколько недель. К середине октября уже планируется сформировать портфель проектов.

В качестве интересных направление он указал такие, как «цифровизация, внедрение новых технологий, наилучшие доступные технологии, некоторые инфраструктурные проекты».

«И второе — это крупномасштабные проекты, которые дают вклад в задачу повышения доли инвестиций с 21 до 25 процентов. Там разные должны быть меры поддержки, сейчас эта работа только начинается», — отметил помощник президента.

Наиболее важные проекты будут собраны в комплексном плане развития инфраструктуры. Сюда относятся прежде всего крупные логистические проекты — БАМ-Транссиб, развитие мощностей по перевалке грузов в портах, это сквозные стратегические автодороги. «Эти проекты, скорее всего, будут предложены бизнесу для того, чтобы бизнесу было выгодно», — заявил Белоусов.

В начале августа помощник президента предложил ежегодно изымать у 14 крупнейших металлургических, химических и нефтехимических порядка 500 миллиардов рублей сверхдоходов. В итоге бизнес и государство пришли к компромиссу — компании согласились добровольно участвовать в приоритетных государственных проектах.

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