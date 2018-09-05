Просивший олигархов поделиться доходами возьмется за цифровую экономику

Помощник президента Андрей Белоусов возглавил наблюдательный совет некоммерческой организации «Цифровая экономика», отвечающей за взаимодействие власти с бизнесом при реализации одноименной госпрограммы, сообщает ТАСС.

В голосовании принимали участие представители учредителей организации — крупнейших компаний из разных отраслей, среди которых Сбербанк, «Яндекс», «Ростелеком», «Ростех», «Росатом». Также в нем участвовали вице-премьер Максим Акимов и министр связи Константин Носков.

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«Мне очень приятно, что впервые меня на роль председателя наблюдательного совета избрал бизнес», — сказал Белоусов. По его словам, заседания наблюдательного совета будут проводиться ежемесячно.

Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» создана в 2017 году после того, как правительство анонсировало реализацию одноименной госпрограммы.

В начале августа Белоусов предложил взимать дополнительные налоги на 500 миллиардов рублей с металлургических, химических и нефтехимических компаний, получающих сверхприбыль из-за обесценения рубля. В дальнейшем предложение раскритиковали и бизнесмены, и министерства. В итоге на совещании с компаниями из «списка Белоусова» было решено привлекать их к реализации инфраструктурных проектов на добровольной основе.

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