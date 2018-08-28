Российский бизнес научат делиться

Компании из списка помощника президента Андрея Белоусова могут принять участие в финансировании мегапроектов. Минфин и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на этой неделе провели совещания по вопросу отбора общественно важных инвестпроектов и условий, на которых к ним подключится крупный бизнес, в том числе компании из списка Белоусова, сообщает РБК со ссылкой на участников совещаний.

В ходе обсуждений было решено, что пул инвестпроектов определит специальный проектный комитет. Возглавит его Игорь Вдовин из РСПП. Компании до конца августа должны прислать перечень их проектов, а рабочая группа составит свой список к середине октября.

Проекты разбили на четыре группы: уже объявленные, но «подвисшие» проекты самих компаний; новые корпоративные проекты, соответствующие критериям майского указа Владимира Путина; инфраструктурные проекты государства (с прицелом на регионы присутствия компаний) и мегапроекты.

«Это проекты государственной важности, которые будут реализованы на принципах государственно-частного партнерства. В основном в сфере транспортно-логистической инфраструктуры. Например, реализация проекта строительства высокоскоростных магистралей Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск», — сообщил источник РБК.

Чтобы определить приоритетные проекты, планируется создать рабочую группу, которую возглавят президент РСПП Александр Шохин и министр финансов Антон Силуанов. Также к ней могут присоединиться вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий вопросы ТЭК и промышленности, вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспорт, министр промышленности Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, представитель ФАС, Минприроды и владельцы компаний.

Ранее Белоусов предложил ежегодно изымать в виде налогов 500 миллиардов рублей сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний, которые могут пойти на реализацию майского указа Путина. В его список попали 14 предприятий. С критикой инициативы выступили глава РСПП Александр Шохин и глава Союза золотодобытчиков России Сергея Кашуба. Силуанов также заявил, что изъятие доходов у бизнеса не входит в планы правительства.

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