Путин обсудит с гражданами нацпроекты

Президент России Владимир Путин объявил, что начинает серию совещаний с общественностью по реализации нацпроектов. Соответствующее заявление он сделал на первой такой встрече в Казани, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает ТАСС во вторник,

По словам президента, уже утверждены сами нацпроекты, источники их финансирования, «но нужно, чтобы это все заработало, как хорошие часы».

Глава государства отметил, что успешная реализация проектов возможна только при наличии эффективной коммуникации между участниками. «Нам нужно всем объединять усилия», — подчеркнул Путин.

Президент также поддержал идею более активного привлечения учащейся молодежи к реализации национальных проектов. С такой инициативой выступила директор местного института архитектуры и дизайна.

20 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин объяснил целесообразность масштабных нацпроектов. По его словам, их реализация позволит РФ «войти в другую лигу по качеству экономики».

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