Путин одобрил создание новой госкомпании

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Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что он станет единым мусорным оператором страны. Функции и полномочия учредителя госкомпании в сфере обращения с отходами будет осуществлять Минприроды. Компания разработает единую схему размещения твердых коммунальных отходов и будет контролировать переработку мусора.

Кроме того, она будет финансировать инвестпроекты, покупать активы в сфере переработки мусора и распределять средства от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен на экологический налог.

В состав наблюдательного совета компании войдут зампредседателя правительства Антон Силуанов, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр ЖКХ Владимир Якушев​ и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Компания создается в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с майскими указами Владимира Путина. Ранее сообщалось, что стоимость нацпроекта выросла с 1,55 триллиона рублей в четыре раза — до 6,4 триллиона. Это произошло после включения в проект пункта под названием «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ). Новое направление предполагает обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий в целях снижения образования отходов и выбросов промышленности.

Ежегодно Россия производит более 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из которых утилизируются лишь семь процентов. Нацпроект «Экология» предполагает, что к 2024 году в стране должны перерабатываться не менее 60 процентов отходов.

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