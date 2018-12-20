Путин объяснил необходимость прорыва России

России нужен прорыв, прыжок в новый технологический уклад, без этого нет будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС в четверг, 20 декабря.

«Нам нужен прорыв, новый технологический уклад. Как организовать работу? Просто так раздать деньги? Нацпроекты — это ясно поставленные цели», — сказал он в ответ на вопрос о целесообразности масштабных нацпроектов.

Глава государства признал, что некоторые показатели по нацпроектам нужно скорректировать, но необходимо ставить амбициозные задачи. «Нам нужно войти в другую лигу по качеству экономики», — подчеркнул Путин. На это и нацелены национальные проекты, пояснил российский лидер.

1 ноября в ходе выступления на Всемирном Русском народном соборе Владимир Путин заявил, что Россия и в будущем будет играть уникальную роль в мире.

В декабре прошлого года, комментируя свое выдвижение на новый президентский срок, Путин заявил, что российская экономика должна переформироваться и перейти на современные технологии.

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