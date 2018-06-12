Путин пообещал России обеспеченное будущее

Благодаря трудолюбивым и талантливым людям будущее России надежно обеспечено, и все будет хорошо. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин, завершая церемонию награждения выдающихся деятелей в области науки, искусства и культуры в День России. Трансляцию мероприятия вел RT.

«Сегодня праздник — День России. И каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создается сегодня», — сказал Путин.

«Мы знаем и видим, что когда есть такие архитекторы, которые представлены сегодня здесь как наши лауреаты, это будущее налажено, обеспечено. Все будет хорошо», — добавил он.

Президент подчеркнул, что День России — 12 июня — символизирует «свободную и устремленную в будущее Россию» и добавил, что современную силу страны утверждают ее нынешние граждане.

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