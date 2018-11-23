Путин отчитал власти за красивые формулировки и воззвал к реальности

Президент России Владимир Путин призвал власти вспомнить о реальности и начать добиваться конкретных результатов по улучшению уровня жизни в стране. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не на бумаге, а на территориях — в городах и деревнях. Нам нужна не средняя температура по больнице, а реальные изменения. Нам нужны не формулировки красивые на бумаге, а подъем уровня жизни людей», — сказал глава государства на заседании президиума Госсовета по выполнению национальных целей и стратегических задач развития России до 2024 года.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что расширенное заседание президиума Госсовета состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Путина с главами субъектов РФ. «В ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач», — рассказали в Кремле.

В середине июня Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбивым и талантливым людям будущее России надежно обеспечено. Он выразил уверенность, что у страны «все будет хорошо».

В декабре прошлого года, комментируя свое выдвижение на новый президентский срок, Путин заявил, что политическая система РФ должна стать гибкой, а экономика — базироваться на современных технологиях.

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