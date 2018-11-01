Путин уверился в уникальной роли России в мире

Россия и в будущем будет играть уникальную роль в мире, без претензий на исключительность, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном Русском народном соборе в Москве в четверг, 1 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В одном не сомневаюсь: голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно, это определено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием, и наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации: уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность», — сказал глава государства.

При этом он отметил, что невозможно представить историю человечества без таких цивилизаций, как Индия, Китай, Западная Европа, Америка и многих других.

В середине июня Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбивым и талантливым людям будущее России надежно обеспечено. Он выразил уверенность, что у страны «все будет хорошо».

В декабре прошлого года, комментируя свое выдвижение на новый президентский срок, Путин заявил, что политическая система РФ должна стать гибкой, а экономика базироваться на современных технологиях.

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