Медведев решил выезжать в регионы для наблюдения за реализацией нацпроектов

Региональные чиновники будут лично отвечать за реализацию национальных проектов на местах. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи, передает ТАСС.

Глава правительства также отметил, что будет выезжать в регионы, чтобы лично проконтролировать реализацию нацпроектов.

«Следить за ситуацией только из московских кабинетов невозможно. Поэтому и я, и мои коллеги по правительству будут выезжать в регионы. Мы об этом договорились, — сказал премьер, добавив, что такие поездки уже начались. — Но за каждую недостроенную школу, за каждый непостроенный, неотремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать не "абстрактная" власть, а конкретный чиновник. Отвечать перед правительством».

Медведев также отметил, что о выполнении нацпроектов будут судить по конкретным показателям. Они, по его словам, «гораздо убедительнее для людей, чем тысячи отчетов».

Также, отметил премьер, за излишнюю бюрократизацию процессов, связанных с реализацией нацпроектов, может наступить ответственность.

Кроме того, глава правительства призвал не допустить неэффективного расходования выделенных на нацпроекты средств.

