На нацпроекты привлекли 75 триллионов рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что крупные компании подали предварительные заявки для участия в нацпроектах на сумму порядка 75 триллионов рублей, передает ТАСС.

При этом он отметил, что в ответ на готовность бизнеса включиться в выполнение национальных проектов государство должно обеспечить их инвестициям надежную защиту и стабильные правила.

Именно поэтому, по словам Медведева, было принято принципиальное решение — не увеличивать налоговую нагрузку в ближайшие шесть лет.

Для этого правительство скорректировало налоговую систему, отметил он, имея в виду изменение ставки НДС, закрепление тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды на уровне 30 процентов и специальный налоговый режим для самозанятых.

Ранее глава кабмина заверил, что в ближайшие шесть лет фискальная нагрузка не изменится, а внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс никак не отразится на нагрузке бизнеса и россиян.

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