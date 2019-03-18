Бизнес пожаловался Путину на новые налоги

Главные бизнес-объединения России попросили президента Владимира Путина отклонить инициативу Минфина и не включать неналоговые платежи в Налоговый кодекс. По их мнению, это приведет к чрезмерной нагрузке на бизнес. Об этом говорится в письме, которое 18 марта направили президенту Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России», сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают авторы письма, предложенная Минфином концепция не решит поставленной президентом задачи по систематизации законодательства. Бизнес настаивает на разработке отдельного рамочного законопроекта, который установит запрет на взимание неналоговых платежей, не включенных в реестры и перечни. По мнению бизнес-сообщества, такой законопроект позволит оценить весь объем неналоговых платежей и экономический эффект от их взимания.

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Минфин в рамках инвентаризации неналоговых платежей предлагает включить в Налоговый кодекс шесть платежей — утилизационный, экологический и курортный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, плату с грузовиков через систему «Платон» и сбор с операторов связи. В начале марта в ведомстве сообщили, что соответствующий законопроект ожидает «скорейшее внесение в правительство».

Инициатива Минфина фактически приравнивает неналоговые платежи к налоговым. В случае принятия предложения налоговые службы смогут блокировать счета компании за неуплату утилизационного или курортного сбора. За неуплату неналоговых платежей предпринимателям после 10-летнего моратория будет грозить уголовная ответственности. В настоящее время неналоговые платежи регулируются отраслевыми законами и нормативными актами.

Дискуссия вокруг неналоговых платежей активно началась в 2017 году. В 2018 году Минфин решил создать единый реестр таких платежей и ввести для них отдельный закон, однако позже от такой идеи решили отказаться в пользу включения части платежей в Налоговый кодекс. Остальные платежи распределят по группам в рамках составленного реестра. Они будут регулироваться отдельными актами и профильными ведомствами.

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