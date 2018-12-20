Путин объяснил рост налогов

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость повышения налогов, а также неналоговых платежей даже с учетом того, что бюджет России впервые с 2011 года исполнится с профицитом. Прямую трансляцию общения Путина с журналистами ведет телеканал НТВ.

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Президент увязал необходимость повышения налогов и сборов с нефтегазовой составляющей российского бюджета, которая, по мнению главы государства, чрезмерно сильно зависит от экспорта энергоресурсов, поэтому необходимо наращивать ненефтегазовые доходы страны.

«Повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель (дефицит ненефтегазовых доходов — прим. «Ленты.ру»)», — заявил президент. В качестве еще одного аргумента повышения налога на добавленную стоимость (НДС), президент привел в пример страны, где этот налог находится на более высоком уровне.

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Также Путин отметил, что эффективная ставка налога будет ниже установленных 20 процентов, так как правительство сохранило все льготы. «Надеюсь, что это будет разовое явление, которое вызовет небольшой рост цен и инфляции только в начале года», — заявил президент, отметив, что Банк России уже принял упреждающие действия, подняв ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.

Само же решение повысить налог Путин назвал «правильным и взвешенным», дающим возможности увеличить поступления в государственный бюджет. С 2019 года в России вырастет ставка налога на добавленную стоимость с 18 процентов до 20.

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