Путин объяснил рост налогов

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость повышения налогов, а также неналоговых платежей даже с учетом того, что бюджет России впервые с 2011 года исполнится с профицитом. Прямую трансляцию общения Путина с журналистами ведет телеканал НТВ.
Президент увязал необходимость повышения налогов и сборов с нефтегазовой составляющей российского бюджета, которая, по мнению главы государства, чрезмерно сильно зависит от экспорта энергоресурсов, поэтому необходимо наращивать ненефтегазовые доходы страны.
«Повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель (дефицит ненефтегазовых доходов — прим. «Ленты.ру»)», — заявил президент. В качестве еще одного аргумента повышения налога на добавленную стоимость (НДС), президент привел в пример страны, где этот налог находится на более высоком уровне.
Также Путин отметил, что эффективная ставка налога будет ниже установленных 20 процентов, так как правительство сохранило все льготы. «Надеюсь, что это будет разовое явление, которое вызовет небольшой рост цен и инфляции только в начале года», — заявил президент, отметив, что Банк России уже принял упреждающие действия, подняв ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.
Само же решение повысить налог Путин назвал «правильным и взвешенным», дающим возможности увеличить поступления в государственный бюджет. С 2019 года в России вырастет ставка налога на добавленную стоимость с 18 процентов до 20.