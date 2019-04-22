Подсчитан вклад нацпроектов в будущее России

Эффект от расходов России на реализацию национальных проектов будет эквивалентен 0,2 процента ВВП в год в 2019-2021 годах. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор Альфа-банка «Национальные проекты. Эффект на экономический рост».

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По подсчетам банка, основной вклад в динамику роста ВВП от нацпроектов придется на первые два года реализации. В 2019 году экономика дополнительно получит 3,4 триллиона рублей (3,2 процента ВВП), в 2020 году — сумма расходов возрастет на 0,9 триллиона рублей (0,8 процента), с 2021 по 2024 год годовое финансирование будет поддерживаться в среднем на уровне 4,5 триллиона рублей, при этом не оказывая дополнительной поддержки росту.

Однако, как отмечают экономисты, нацпроекты не окажут серьезного влияния на экономику, поскольку размер расходов бюджета нельзя считать аналогом полученного стимула. Причиной слабого влияния нацпроектов станет то, что 60 процентов расходов будут ориентированы на инфраструктуру ,то есть их эффект относительно роста экономики будет запоздалым. Другая причина — задержка в реализации проектов. Третья — экономический рост в краткосрочной перспективе страдает от бюджетной консолидации.

Российское правительство намерено до 2024 года реализовать 13 национальных проектов — на них будет потрачено почти 26 триллионов рублей. Самым дорогим станет план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Большую часть средств — свыше 13,5 триллиона — планируется выделить из федерального бюджета.

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