Названы самые перспективные регионы России

Сбербанк определил 15 регионов России, отличающихся финансовой стабильностью и высоким потенциалом экономического роста. Об этом говорится в аналитическом обзоре банка «Российские регионы и их потенциал экономического роста», который есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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В список вошли семь регионов Северо-Западного федерального округа — Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области. Также в него включили четыре региона Центрального федерального округа (Тверская, Липецкая, Курская и Тульская области), два региона Уральского федерального округа (Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ), а также Якутию и Ростовскую область, входящие в Дальневосточный и Южный федеральные округа.

Как пояснили в Сбербанке, главным фактором экономического роста регионов являются инвестиции. Основное их поступление ожидается в 2019-2024 годах благодаря реализации нацпроектов. Одним из главных получателей финансирования станет Дальний Восток. Также высокий инвестиционный рост ожидается в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5 до 1,4 процента. Такое решение финансовый институт принял из-за рисков по потенциальному расширению санкций, ухудшению настроений на финансовых рынках и падению цен на нефть. В Минэкономразвития, напротив, улучшили прогноз по росту ВВП России, заявив, что рост может оказаться выше базового уровня на 1,3 процента.

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