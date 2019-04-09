Экономике России спрогнозировали рост

Министр экономического развития Максим Орешкин полагает, что российская экономика в 2019 году может выйти на более устойчивые темпы роста и превысить базовый прогноз ведомства в 1,3 процента ВВП. Об этом глава МЭР рассказал в кулуарах Арктического форума, передает РИА Новости.

«Риски по темпам роста экономики смещены вверх, в сторону более высокого возможного роста. Надо аккуратно смотреть, потому что январь-февраль, здесь действительно, цифры лучше», — оптимистичен глава ведомства. Однако Орешкин признает, что январь и февраль — это не самые активные месяцы года и строить по ним прогноз не стоит.

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«Нужно аккуратно смотреть, но пока выглядит все так, что вероятность более высоких темпов роста в этом году», — подчеркнул Орешкин.

Мнение министра отличается от прогнозов Всемирного банка, который, наоборот, свой прогноз по росту российской экономики только понизил с 1,5 процентов ВВП до 1,4 процента по итогам 2019 года. Финансовый институт опасается введения против России новых санкций, а также ухудшения инвестиционного климата и резкого падения цен на нефть.

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