России предсказали замедление роста ВВП

Всемирный банк понизил для России прогноз по росту ВВП в 2019 году с 1,5 до 1,4 процента, сообщается в отчете организации.

Это объясняется такими основными рисками, как потенциальное расширение санкций, ухудшение настроений на финансовых рынках и резкое падение цен на нефть. Ужесточение кредитно-денежной политики и повышение налога на добавленную стоимость в начале этого года также способствовало снижению темпов роста ВВП.

Отмечается, что поставленная российским правительством цель — сократить за шесть лет вдвое уровень бедности — потребует мобилизации дополнительных ресурсов и повышения адресности социальных расходов.

По прогнозам Всемирного банка, в 2020-2021 годах ВВП России будет расти на 1,8 процента. В 2018 году рост ускорился до шестилетнего максимума в 2,3 процента, «несмотря на ужесточение экономических санкций и давление на финансовый рынок».

Ранее сообщалось, что независимые эксперты поставили под сомнение прогноз Росстата по росту ВВП на 2019 год в 2,3 процента, по их мнению, он будет на уровне 1,3 процента.

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