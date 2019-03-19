Экономический рост России оказался вымышленным

Росстат сообщил о рекордных за почти два года темпах промышленного роста в России — по его данным, выпуск промышленных предприятий резко ускорился с 1 процента в январе до 4,1 процента в феврале 2019 года. Расчеты Росстата удивили экономистов, поскольку три предшествующих месяца в экономике наблюдалось поступательное замедление темпов промпроизводства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как поясняет издание, данные Росстата не соответствуют ни ожиданиям экономистов, ни даже опросным опережающим индикаторам самого статистического ведомства. Аналитики же отмечают, что если принять во внимание сезонный и календарный эффекты, то роста темпов промышленного производства с начала года вообще не наблюдается.

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В Высшей школе экономики (ВШЭ) провели собственные расчеты на основании «сырой» статистики, учли сезонные факторы и пришли к выводу, что в феврале 2019 года никакого роста темпов промышленного производства в экономике России вообще не наблюдается. Во ВШЭ пояснили, что в феврале 2019-го было на один рабочий день больше, чем в феврале 2018-го — отсюда видимость роста производства. При этом во ВШЭ отметили, что если при расчетах все же учесть сезонный эффект и календарность, то тогда получается, что промпроизводство два месяца не только не растет, но заметно снижается.

Росстат неоднократно подвергался критике за неточные подсчеты. Так, по итогам 2018 года ведомство заявило о росте строительной отрасли России на 5,3 процента, хотя еще в ноябре годовые темпы роста оценивались всего лишь в 0,5 процента. Эти высокие показатели затем позволили Минэкономразвитию оценить рост ВВП по итогам года не на 1,8 процента, как прогнозировалось, а на 2. Аналитики раскритиковали эти цифры и сочли их фиктивными. Методологию Росстата также критиковал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сказав, что качество расчетов агентства «ужасное», а метод «непрозрачный».

Росстат с 2017 года находится в подчинении у министерства экономического развития, которое возглавляет Максим Орешкин. Ведомством с 2009 по 2018 год руководил Александр Суринов. В декабре 2018-го он подал в отставку, ему на смену пришел бывший чиновник Минэкономразвития Павел Малков.

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