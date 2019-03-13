Скандальный министр передумал спорить с начальством

Министр экономического развития России Максим Орешкин пришел к выводу, что подконтрольный его ведомству Росстат должен изменить методику расчета реальных доходов населения. Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

Отмечается, что статистика по реальным доходам россиян, которые падают пятый год подряд, остается существенной проблемой для правительства и загадкой для экономистов.

Ранее методологию Росстата критиковал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, качество расчетов «ужасное», метод «непрозрачный» и вызывает большие претензии.

Тогда Орешкин ответил, что методология Росстата соответствует мировым стандартам и не нуждается в пересмотре. Теперь же министр пообещал поставить вопрос о пересмотре метода расчетов и сделать это обсуждение максимально публичным.

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Росстат регулярно подвергается критике со стороны общественности и профессионального сообщества. Так, в 2018 году ведомство обнаружило причины ускорения экономики в добыче полезных ископаемых, торговле и строительстве — динамика выполненных строительных работ была пересмотрена практически с нуля до 5,3 процента.

После этого Росстат отчитывался о росте ВВП по итогам 2018 года на 2,3 процента. Экономисты, в том числе Банк России, критиковали расчеты и заявляли, что данные с большой долей вероятности сфальсифицированы и не соответствуют действительности.

В конце декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении по собственному желанию главы Росстата Александра Суринова, возглавлявшего ведомство с 2009 года. При нем Росстат обвиняли в искажении статистических данных. В 2017 году Росстат был переведен в подчинение Минэкономразвития. Вместо Суринова назначен бывший чиновник Минэкономразвития Павел Малков. Он пообещал реформировать ведомство.

До этого в подведомственных Минэкономразвития структурах происходили резонансные кадровые изменения. Сначала Кадастровую палату России возглавил уроженец Душанбе Парвиз Тухтасунов. До назначения о нем было известно только то, что он окончил медицинский вуз и имел опыт работы медбратом.

Затем премьер-министром был отправлен в отставку глава Росимущества Дмитрий Пристансков, которого правозащитники подозревали в конфликте интересов при выделении субсидий кинокомпаниям.

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