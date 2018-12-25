Оскандалившийся министр поспорил с начальством

Министр экономического развития Максим Орешкин оспорил утверждение министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова о несостоятельности метода подсчета реальных располагаемых доходов населения, которыми пользуется подчиняющийся Минэкономразвития Росстат. Слова Орешкина приводит «Интерфакс».

«Я не согласен с этим утверждением. Вся методология Росстата основана на международных принципах, у нас она соответствует тем руководствам, которые готовятся статкомитетом ООН», — отметил министр.

По его словам, нынешняя методология универсальная и международная, поэтому менять ее не нужно.

24 декабря Силуанов раскритиковал методику подсчета реальных располагаемых (с поправкой на обязательные платежи и инфляцию) доходов населения, используемую Росстатом. Также он заявил, что все ведомство необходимо реформировать, поскольку оно пользуется «устаревшими технологиями и устаревшими методами».

По данным Росстата за ноябрь, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 11 месяцев снизились на 0,1 процента. Таким образом, показатель близок к тому, чтобы показать негативную динамику пятый год подряд — ранее они снижались с 2014 по 2017 годы. При этом в ходе недавней пресс-конференции премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2018 года вырастут на 3,4 процента (в соответствии с прогнозом возглавляемого Орешкиным Минэкономразвития).

24 декабря Медведев подписал распоряжение об увольнении по собственному желанию главы Росстата Александра Суринова, возглавлявшего ведомство с 2009 года. При нем Росстат обвиняли в искажении статистических данных. В 2017 году Росстат был переведен в подчинение Минэкономразвития. Вместо Суринова назначен бывший чиновник Минэкономразвития Павел Малков. Он пообещал реформировать ведомство.

Ранее в подведомственных Минэкономразвития структурах происходили резонансные кадровые изменения. Сначала Кадастровую палату России возглавил уроженец Душанбе Парвиз Тухтасунов. До назначения о нем было известно только то, что он окончил медицинский вуз и имел опыт работы медбратом.

Затем премьер-министром был отправлен в отставку глава Росимущества Дмитрий Пристансков, которого правозащитники подозревали в конфликте интересов при выделении субсидий кинокомпаниям.

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