Вокруг еще одного подчиненного российского министра разгорелся скандал

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков готовится уйти в отставку, пишет РБК. Его подозревают в конфликте интересов при распределении грантов на кинопроизводство. По данным издания, распоряжение об увольнении Пристанскова уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Источники издания утверждают, что предстоящая отставка не связана с выдвинутыми претензиями. РБК приводит слова знакомого Пристанскова, который уверяет, что чиновник покидает свой пост по собственному желанию из-за усталости от «бесконечной нервной работы».

В ноябре международная правозащитная организация Transparency International обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на Пристанскова в связи с возможным конфликтом интересов. По ее данным, будучи членом попечительского совета Фонда кино чиновник участвовал в распределении финансирования между отечественными проектами и выделил субсидии компании «2Д Целлулоид», принадлежащей его жене и друзьям.

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Отмечается, что Пристансков может уйти в «Норильский никель», где уже работал в 2014-16 годах. На его место в Росимуществе может быть назначен бывший глава Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко.

Росимущество находится в ведении Минэкономразвития, возглавляемого Максимом Орешкиным. В конце ноября еще одно ведомство, подчиняющееся ему, — Кадастровую палату России — возглавил уроженец Таджикистана Парвиз Тухтасунов. Изначально в документах о его назначении говорилось, что он окончил Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова по специальности «Лечебное дело», а с 2008 по 2016 год был безработным. Впоследствии Росреестр сообщил, что в это время он «занимал различные должности в разных коммерческих структурах».

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