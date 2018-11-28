Назначенный Орешкиным неизвестный таджик обрел миссию

Представители Росреестра раскрыли задачи, которые стоят перед новым главой Кадастровой палаты России Парвизом Тухтасуновым. Об этом сообщает Rambler News Service.

Представители ведомства утверждают, что новый глава должен трансформировать палату в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в госсекторе. «Фактически Тухтасунов будет отвечать за развитие всех государственных услуг Росреестра, оказываемых в электронном виде», — заявил представитель Росреестра.

Ведомство сообщает, что перед Тухтасуновым стоит задача развития IT-инфраструктуры Росреестра, которое происходило на протяжении предыдущих двух лет при его непосредственном участии.

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Во вторник, 27 ноября, стало известно о том, что уроженец Таджикской ССР Парвиз Тухтасунов возглавил Кадастровую палату России. Интерес к чиновнику вызван тем, что информации о нем в открытом доступе очень мало, а опыт работы в кадастровой сфере составляет чуть более двух лет. При этом в первичных документах о его назначении утверждалось, что он окончил только Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело».

Также изначально утверждалось, что в период с 2008 по 2016 год числился безработным, однако после интереса СМИ к его персоне Росреестр уточнил, что в этот период он «занимал различные должности в разных коммерческих структурах», но ни одна из них не была названа. Приказ о назначении Тухтасунова был подписан лично министром экономического развития Максимом Орешкиным, так как Кадастровая палата входит в зону ведения МЭР.

«Лента.ру» обратилась с официальным запросом в ведомство еще 27 ноября, однако на момент публикации по-прежнему не получила ответа.

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