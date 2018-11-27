Раскрыто прошлое назначенного министром неизвестного таджика

Росреестр раскрыл подробности о прошлом нового директора Кадастровой палаты России, уроженца Таджикистана Парвиза Тухтасунова. Ведомство сообщило, что размещенный ранее в сети документ является «некорректным», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Власти утверждают, что с 2011 по 2016 год Тухтасунов работал в коммерческих структурах, при этом уточнить названия компаний или юридических лиц в Росреестре не смогли. Ранее в документе значилось, что в этот период новый директор Кадастровой палаты был «временно безработным».

Других изменений и нестыковок в документе представитель ведомства не привел, отметив, что биография появится на сайте Росреестра в ближайшие сутки. На сайте ведомства действительно обновили раздел, посвященный директору Кадастровой палаты. Принципиальное отличие от опубликованного в сети документа — дополнительное образование, которое Тухтасунов якобы получил в 2017 году.

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На сайте утверждается, что за один год он одновременно завершил обучение в Открытом институте Высшей профессиональной школе по специальности «Государственное и муниципальное управление» и в РЭА имени Плеханова по направлению «Корпоративные финансы». В каком статусе чиновник прошел обучение, неизвестно: в РЭА имени Плеханова есть соответствующие программы как для бакалавров, так и для магистров.

«Лента.ру» обратилась с официальным запросом относительно назначения Тухтасунова в Министерство экономического развития (МЭР). На момент публикации материала министерство на вопросы не ответило.

Во вторник, 27 ноября, стало известно, что глава МЭР Максим Орешкин назначил на должность директора Кадастровой палаты России неизвестного уроженца Таджикской ССР с опытом работы медбратом. Приказ о назначении на должность также подписан заместителем министра Викторией Абрамченко.

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