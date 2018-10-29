Кудрин приютит критиковавшего «Газпром» аналитика

Бывший аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин, подчиненный которого раскритиковал «Газпром» за политику в интересах подрядчиков, будет принят на работу в Центр стратегических разработок (ЦСР), которым руководит глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РБК.

Возможное назначение Кудрина связано со скорым уходом нынешнего президента ЦСР Павла Кадочникова, который собирается сосредоточиться на работе проректора Всероссийской академии внешней торговли. «Большой проект по подготовке стратегии успешно завершен. У ЦСР начинается новый этап с новым руководителем», — объяснил он свое решение.

При этом окончательного решения по кандидатуре Кудрина еще не принято. В случае назначения ему предстоит работать под руководством нового вероятного главы ЦСР — министра экономического развития Максима Орешкина. О том, что он сменит Алексея Кудрина, весной возглавившего Счетную палату, ранее писали СМИ.

В середине октября ЦСР перешел в подчинение Минэкономразвития, хотя ранее финансировался государством только на 10 процентов. Остальные средства поступали в виде взносов от организаций и граждан. На сайте ЦСР главой совета по-прежнему числится Алексей Кудрин, президентом — Павел Кадочников.

Александр Кудрин уволился из Sberbank CIB в мае после того, как аналитик Александр Фэк выпустил отчет с критикой «Газпрома». По его мнению, компания строит политику, исходя из интересов своих подрядчиков, в том числе и по проекту «Северный поток-2», а не собственной коммерческой выгоды. Вскоре после этого Кудрин был назван лучшим аналитиком России по версии журнала Institutional Investor.

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