Уволившегося после критики «Газпрома» аналитика признали лучшим в России

Бывший глава аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин занял первое место в личном рейтинге аналитиков по России, составленном отраслевым журналом Institutional Investor. Об этом сообщает The Bell.

Среди компаний в категории «Россия» на первое место вышел «ВТБ Капитал». Группа ВТБ выпустила по этому поводу специальный пресс-релиз, Sberbank CIB новостей о выходе отчета выпускать не стал.

Ранее сообщалось, что мастер-класс Кудрина в банковском институте Высшей школы экономики (ВШЭ) был неожиданно отменен.

Александр Кудрин уволился по соглашению сторон после того, как из аналитического отдела Sberbank CIB уволили Александра Фэка, написавшего разгромный отчет о компании «Газпром». В докладе Фэк объяснял, что госкорпорация управляется в интересах собственных подрядчиков, а не ради получения коммерческой выгоды.

В частности, главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству трех экспортных газопроводов — «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток» — были названы «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», половиной которого владеет семья Геннадия Тимченко.

Скандал получил широкий резонанс. Во время Петербургского международного форума глава Сбербанка Герман Греф дважды извинялся за доклад Фэка — перед Тимченко и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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