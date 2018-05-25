Греф попросил прощения у «бесполезного» «Газпрома»

Глава Сбербанка Герман Греф принес извинения главе «Газпрома» Алексею Миллеру за отчет аналитиков Sberbank CIB о бесполезности госкорпорации. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает «Интерфакс».

«Я лично позвонил и принес извинения и Алексею Борисовичу Миллеру, и всем тем людям (интересы которых затронуты в отчете — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал глава Сбербанка.

Он также назвал документ «недопустимым» для инвестиционных аналитиков, а решение расстаться с автором отчета, содержащим «огромный набор предположений», по его словам, не имеет политических мотивов.

Ранее стало известно, что Греф извинился за отчет перед Геннадием Тимченко. По словам бизнесмена, глава Сбербанка подтвердил, что писавшие отчет аналитики — Александр Фэк и его руководитель Александр Кудрин — уволены.

21 мая Фэк представил РБК аналитический отчет, в котором, среди прочего, говорилось о том, что госкорпорация «Газпром» управляется в интересах собственных подрядчиков, а не ради получения коммерческой выгоды.

В частности, главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству трех экспортных газопроводов — «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток» — были названы «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», половиной которого владеет семья Тимченко.

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