Автор доклада о бесполезности «Газпрома» лишился работы

Sberbank CIB принял решение уволить нефтегазового аналитика Александра Фэка за отчет о неэффективном менеджменте «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По словам собеседника агентства, Фэк разослал общее письмо списку своих контактов, в котором сообщил о том, что больше не работает в Sberbank CIB. «Я был уволен сегодня за отчет по "Газпрому", который я написал», — утверждает он.

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Sberbank CIB подтвердил в разговоре с РБК увольнение своего аналитика. «Любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтвержденных данных и информации из открытых источников. Таковы нормы и внутренние правила Sberbank CIB. В нашей компании существуют жесткие процедуры комплаенса, и каждый сотрудник обязан соблюдать их», — заявил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

21 мая Фэк представил РБК аналитический отчет, в котором, среди прочего, говорилось, что госкорпорация «Газпром» управляется в интересах собственных подрядчиков, а не ради получения коммерческой выгоды. В частности, главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству трех экспортных газопроводов — «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток» — были названы «Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз». При этом капиталовложения в вышеназванные проекты аналитик Sberbank CIB оценил как низкорентабельные.

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