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«Газпром» потратится на дополнительную трубу к гигантскому газовому комплексу

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Для строительства нового газохимического комплекса под Санкт-Петербургом «Газпрому» придется модернизировать систему магистральных газопроводов. Об этом во вторник, 24 апреля, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Обновление существующих газотранспортных коридоров будет необходимо, подтвердил представитель «Газпрома». «Обоснование инвестиций прорабатывается», — сказал он.

Комплекс в Усть-Луге общей стоимостью 20 миллиардов долларов будет состоять из перерабатывающего завода мощностью 45 миллиардов кубометров газа ежегодно. Предприятие станет крупнейшим в России, обогнав аналогичный завод в Амурской области мощностью 42 миллиарда кубометров. Переработку газа на комплексе в Усть-Луге планируется совместить с производством этилена и полиэтилена (около 1,5 миллионов тонн в год), сообщали собеседники газеты.

Очищенный метан будут поставлять для сжижения на «Балтик СПГ» и на экспорт по газопроводу «Северный поток-2», вход в который также будет расположен рядом с Усть-Лугой.

Ранее предполагалось, что по «Северному потоку-2» в первую очередь пойдет газ с Бованенковского месторождения на Ямале. Для транспортировки дополнительных объемов топлива «Газпром» строит цепочку новых газопроводов на маршруте Бованенково — Ухта — Грязовец — Торжок, отмечает издание.

Партнером «Газпрома» по проекту, который сейчас находится в стадии разработки, выступает АО «Русгаздобыча», которое ранее принадлежало Аркадию Ротенбергу. В случае реализации он может стать вторым по размеру затрат среди всех инвестпроектов «Газпрома» после газопровода «Сила Сибири», который оценивается в 55 миллиардов долларов.

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Предыстория: «Газпром» потратится на проект уровня «Сила Сибири»
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