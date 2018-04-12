«Газпром» разочаровал Минфин

«Газпром» предложил выплатить акционерам дивиденды за 2017 год на уровне 2016 года. Выплаты предлагаются в размере 8,04 рубля за акцию, что соответствует 190 миллиардам рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Как пояснили в «Газпроме», такой размер дивидендов учитывает как необходимость сохранения высокой степени финансовой устойчивости компании, так и реализацию стратегических проектов.
Минфин со своей стороны выступает за то, чтобы государственные компании отдавали в бюджет 50 процентов от чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В частности, замглавы ведомства Алексей Моисеев в конце марта заявлял, что в бюджете на 2018 год заложены поступления от госкомпаний на уровне 380 миллиардов рублей. Дивиденды «Газпрома» за 2017 год предполагались на уровне 14,32 рубля на акцию.
По итогам 2016 года «Газпром» выплатил 190,3 миллиарда рублей — около 20 процентов от чистой прибыли компании по МСФО. «Газпром» пока не отчитывался по международным стандартам за 2017 год.
В 2017 году чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам составила 100,3 миллиарда рублей, что в четыре раза меньше, чем годом ранее — 411,4 миллиарда рублей. Это минимальная прибыль компании за последние 15 лет, отмечает «Интерфакс».