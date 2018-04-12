«Газпром» разочаровал Минфин

«Газпром» предложил выплатить акционерам дивиденды за 2017 год на уровне 2016 года. Выплаты предлагаются в размере 8,04 рубля за акцию, что соответствует 190 миллиардам рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Как пояснили в «Газпроме», такой размер дивидендов учитывает как необходимость сохранения высокой степени финансовой устойчивости компании, так и реализацию стратегических проектов.

Материалы по теме Кругом враги Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться

Минфин со своей стороны выступает за то, чтобы государственные компании отдавали в бюджет 50 процентов от чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В частности, замглавы ведомства Алексей Моисеев в конце марта заявлял, что в бюджете на 2018 год заложены поступления от госкомпаний на уровне 380 миллиардов рублей. ​Дивиденды «Газпрома» за 2017 год предполагались на уровне 14,32 рубля на акцию.

По итогам 2016 года «Газпром» выплатил 190,3 миллиарда рублей — около 20 процентов от чистой прибыли компании по МСФО. «Газпром» пока не отчитывался по международным стандартам за 2017 год.

В 2017 году чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам составила 100,3 миллиарда рублей, что в четыре раза меньше, чем годом ранее — 411,4 миллиарда рублей. Это минимальная прибыль компании за последние 15 лет, отмечает «Интерфакс».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!