«Газпром» заведет собственный резервный фонд

Компания «Газпром нефть» решила создать собственный резервный фонд. Об этом в понедельник, 12 февраля, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

К этому компанию подтолкнуло обновление бюджетного правила. В 2018 году все дополнительные доходы, которые образуются при превышении отметки в 40 долларов за баррель нефти, направляются в резервы.

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При утверждении бизнес-плана на ближайшие три года «Газпром нефть» исходила из прогноза Минэкономразвития — 43,8 доллара за баррель нефти Urals и курса доллара 64,2 рубля, отмечает издание. Все дополнительные доходы направляются в «фонд бюджетного правила», средства которого могут быть использованы на выплаты кредиторам и дивиденды, а также финансирование инвестиционной программы, сообщил собеседник издания.

Источник издания не уточнил, сколько денег «Газпром нефть» рассчитывает направить в новый фонд и насколько он должен быть заполнен.

По словам представителя «Газпрома», отчисления в резервный фонд будут рассчитываться по более сложной формуле. Она учитывает не только цены на энергоресурсы и курсы валют, но и другие факторы: инфляцию, процентные ставки и прогнозы температуры в странах, куда экспортируется газ.

С 1 февраля 2018 года Резервный фонд России официально прекратил существование. Теперь дополнительные доходы от продажи углеводородов будут поступать в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Это предусмотрено поправками в Бюджетный кодекс, принятыми в июле 2017 года.

По данным Минфина, средняя цена российской нефти марки Urals в 2017 году выросла на 27 процентов, до 53,03 доллара за баррель. В 2016 году среднегодовая стоимость Urals составляла 41,9 доллара за баррель. Сейчас баррель нефти Urals стоит 58,8 доллара.

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