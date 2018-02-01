Резервный фонд России официально перестал существовать

Резервный фонд России 1 февраля 2018 года официально прекратил существование. Теперь дополнительные доходы от продажи углеводородов будут поступать в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Это предусмотрено поправками в Бюджетный кодекс, принятыми в июле 2017 года.

Де-факто Резервный фонд перестал существовать еще месяц назад: в декабре Минфин потратил последний триллион рублей его средств, а остатки на счетах фонда по состоянию на 1 января были обнулены.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году на базе Стабилизационного фонда в качестве «подушки безопасности» на случай, если цены на нефть упадут. Резервный фонд должен был защищать федеральный бюджет, а ФНБ — обеспечивать балансировку пенсионной системы. Летом 2017 года Минфин сообщил, что обе структуры будут объединены. Теперь дополнительные нефтегазовые доходы будут направляться в ФНБ, из него же будет идти финансирование дефицита бюджета в случае падения нефтегазовых доходов России. По состоянию на 1 января 2018 года на счету ФНБ находилось 3,8 триллиона рублей, что составляет 3,9 процента ВВП страны.

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