Российские резервы пообещали удвоить за год

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в текущем году прибавит около 50 миллиардов долларов. Соответствующий прогноз содержится в докладе «Картина экономики», опубликованном Минэкономразвития. На начало года его объем составлял 3,75 триллиона рублей, или около 65 миллиардов долларов.

На минувшей неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что пополнение ФНБ в 2018 году возможно при сохранении цен на нефть и курсовых соотношений, сложившихся в данный момент. Кроме того, он отметил, что из-за бюджетного правила удалось сформировать излишки в 840 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на пополнение ФНБ в текущем году.

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10 января министерство финансов отчиталось о тратах последнего триллиона средств Резервного фонда. Деньги в иностранной валюте были переведены в рубли и направлены на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть его дефицит.

Ведомство распродало остатки в соответствии с федеральным законом, согласно которому с 1 января Резервный фонд прекратил свое существование, а главным фондом России стал Фонд национального благосостояния.

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