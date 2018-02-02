Глава «Газпрома» продал все свои акции «Газпрома»

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал все свои акции компании и вышел из ее капитала. Это следует из данных, обнародованных «Газпромом».

Зубков продал свои акции компании 25 января. До этого его доля составляла 0,0007611037 процента. «Размер доли В.А. Зубкова в уставном капитале ПАО "Газпром" после изменения — 0,0 процента, размер доли принадлежащих В.А. Зубкову обыкновенных акций ПАО "Газпром" после изменения — 0,0 процента», — следует из сообщения компании.

Зубков занимает пост главы совета директоров компании на протяжении 10 лет. Акционером «Газпрома» он стал летом 2017 года. На тот момент пакет акций оценивался в 21,5 миллиона рублей. При продаже Зубков смог заработать на акциях около 5,5 миллиона: исходя из котировок, он продал свой пакет за 27 миллионов рублей, отмечает «Интерфакс».

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