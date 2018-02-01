Только три российские компании вошли в список самых дорогих брендов мира

Только три российские компании — Сбербанк, «Газпром» и «Лукойл» — вошли в 2018 году в список 500 самых дорогих брендов мира Global 500, который ежегодно составляется компанией Brand Finance.

Ни один российский бренд не попал в первую сотню самых дорогих мировых брендов. Так, Сбербанк, занявший 129-е место, за год поднялся на 25 позиций в рейтинге. «Газпром» расположился на 315-й строчке и по сравнению с 2017 годом переместился в списке на 24 позиции выше. «Лукойл» оказался на 363-м месте, поднявшись на шесть строчек.

Первые три строчки рейтинга заняли американские компании Amazon, Apple и Google. Также в десятку наиболее дорогих брендов вошли Samsung (Южная Корея), Facebook, AT&T. Microsoft, Verizon и Walmart (все компании американские) и китайский бренд ICBC.

Большинство брендов (43 процента), включенных в рейтинг, зарегистрированы в США. Китайские бренды составляют 15 процентов всех представленных в списке, германские и японские — по 7 процентов, французские — 5 процентов, британские — 4 процента. На долю всех остальных брендов приходится 19 процентов.

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