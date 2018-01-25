Названы самые честные российские компании

Российское отделение некоммерческой автономной организации Transparency International опубликовало доклад о наиболее прозрачных компаниях России. В выборку попали 200 крупнейших компаний страны, из них лишь 32 организации смогли набрать более пяти баллов из десяти в рейтинге прозрачности.

Самыми открытыми и транспарентными компаниями стали «Магнит», Сбербанк и «Казаньоргсинтез». В топ-10 по уровню прозрачности также вошли «Россети», «Нижнекамскнефтихим», «Удмуртнефть», МТС, «Русал», «МегаФон» и АЛРОСА.

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Ноль баллов получила 41 компания, среди них сеть алкогольных магазинов «Красное и белое», агропромышленный холдинг «Мираторг», головная компания Альфа-банка (ABH Holdings S.A., зарегистрирована в Люксембурге), ретейлеры «Юлмарт» и «Евросеть», а также компания «Бэст прайс», которая работает под торговой маркой FixPrice.

Координатор проекта Анастасия Иволга рассказала, что за основу брались данные из открытых источников — официальных сайтов компаний, документов компании в открытом доступе, а также аналогичные материалы дочерних подразделений и филиалов.

Помимо открытости, организация оценивала антикоррупционную составляющую. Лидером по этому показателю стали «Алроса», Новолипецкий металлургический комбинат и «Ланит». В топ-10 рейтинга также попали «Акрон», МТС, «Русал», «Евраз», Сбербанк и «Зарубежнефть». Ноль баллов по этому критерию получили 82 компании.

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