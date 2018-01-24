Американцы спрятались от российской делегации в Давосе

Члены американской делегации стараются не общаться с представителями России на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, передает Rambler News Service.

По словам Дворковича, россияне готовы к дискуссии, но американцы «прячутся». Говоря о возможном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который также посетил форум, Дворкович отметил, что его статус не позволяет просить о встрече с американским лидером.

Вице-премьер добавил, что не считает санкции самой важной вещью в мире. «Это незначительная проблема, мы не должны тратить много времени на обсуждение санкций, мы должны просто работать более и более эффективно, и работать лучше, не думая о санкциях. Это не Россия прячется от диалога, и это не Россия закрыта», — сказал он.

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В начале января в Минфине США отмечали, что Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против российских граждан.

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями.

Новые ограничения будут иметь комплексный характер — каждый партнер российского юридического или физического лица рискует попасть под санкции вне зависимости от национальности.

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