Глава ВТБ увидел в санкциях стремление Запада поменять власть в России

Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин полагает, что санкции со стороны западных стран — это война, направленная на смену власти в России. Об этом глава госбанка заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Мировые решалы Самое важное и интересное о Всемирном экономическом форуме в Давосе

«Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт», — сказал Костин. Банкир также призвал воспринимать свои слова серьезно, он убежден, что из-за санкций под давлением оказалось все российское общество.

Во вторник, 23 января, Костин предупредил участников форума в Давосе о «растущей угрозе военного конфликта» в Европе. Новые же экономические санкции со стороны США глава ВТБ сравнил с «объявлением войны».

В настоящий момент американские власти готовят новый санкционный список физических и юридических лиц. Новые ограничения будут иметь комплексный характер — каждый партнер российского юридического или физического лица рискует попасть под санкции вне зависимости от национальности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!