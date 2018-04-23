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«Газпром» потратится на проект уровня «Сила Сибири»

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«Газпром» собирается построить на Балтике газохимический комплекс стоимостью 20 миллиардов долларов. В случае реализации этот проект станет самым дорогим в истории компании после «Силы Сибири». Об этом сообщает газета «Ведомости», принадлежащая семья Демьяна Кудрявцева.

Комплекс планируется построить под Санкт-Петербургом, рядом с Усть-Лугой. На газоперерабатывающем заводе будет производиться очистка газа от примесей, а получаемый в результате метан будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ», который построят неподалеку.

По словам собеседников издания, комплекс сможет перерабатывать до 45 миллиардов кубических метров газа в год. Отмечается, что для СПГ-завода будет достаточно и 15 миллиардов кубометров, поэтому остальной газ будут поставлять на экспорт по газопроводу «Северный поток — 2».

Выделенные из газа ценные фракции планируется использовать для производства этилена и полиэтилена. Ожидается, что в год таким образом для продажи в Европе будет производиться около 1,5 миллиона тонн полиэтилена.

Отмечается, что партнером по проекту, который сейчас находится в стадии разработки, выступает АО «Русгаздобыча», которое ранее принадлежало Аркадию Ротенбергу. В случае реализации он может стать вторым по размеру затрат среди всех инвестпроектов «Газпрома» после газопровода «Сила Сибири», который оценивается в 55 миллиардов долларов.

В 2017 году чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам составила 100,3 миллиарда рублей, что в четыре раза меньше, чем годом ранее — 411,4 миллиарда рублей. Это минимальная прибыль компании за последние 15 лет.

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